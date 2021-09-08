Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: 65 gözaltı /08 Eylül 2021 12:44

Cadı avında bugün: 65 gözaltı

Türkiye genelinde meslekten ihraç hakim ve savcı, avukat, araştırma görevlisi, jandarma üsteğmen, öğretmen ve diğer sivillerden oluşan 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana’da ankesör soruşturması kapsamında 10 asker ve sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Baskında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emekli askerler olduğu öğrenildi.

KONYA: 15 GÖZALTI

Konya'daki cadı avı soruşturmalarında ise 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.

İSTANBUL: ÜSTTEĞMEN, UZMAN ÇAVUŞ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, AVUKAT

İstanbul'da ise yine ankesör soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 uzman çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli 1 araştırma görevlisi, Bursa Barosuna bağlı 1 avukat, 1 öğretmen ve 9 sivil olmak üzere toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA: MESLEKTEN İHRAÇ 20 HAKİM VE SAVCI, 5 SİVİL

Ankara merkezli bir diğer operasyonda ise meslekten ihraç edilen 20 hakim ve savcı ile bu kişilerle irtibatlı 5 vatandaş hakkında operasyon başlatıldı.
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