Cadı avında bugün: 65 gözaltı

Adana’da ankesör soruşturması kapsamında 10 asker ve sivil hakkında gözaltı kararı verildi. Baskında 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emekli askerler olduğu öğrenildi.





KONYA: 15 GÖZALTI







Konya'daki cadı avı soruşturmalarında ise 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyete götürüldü.







İSTANBUL: ÜSTTEĞMEN, UZMAN ÇAVUŞ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, AVUKAT





İstanbul'da ise yine ankesör soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında görevli 1 üsteğmen, 1 uzman çavuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 uzman çavuş, Trakya Üniversitesinde görevli 1 araştırma görevlisi, Bursa Barosuna bağlı 1 avukat, 1 öğretmen ve 9 sivil olmak üzere toplamda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





ANKARA: MESLEKTEN İHRAÇ 20 HAKİM VE SAVCI, 5 SİVİL





Ankara merkezli bir diğer operasyonda ise meslekten ihraç edilen 20 hakim ve savcı ile bu kişilerle irtibatlı 5 vatandaş hakkında operasyon başlatıldı.