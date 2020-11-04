Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 7 ilde 19 gözaltı /04 Kasım 2020 13:51

[Cadı avında bugün] 7 ilde 19 gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejimi Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın cadı avı soruşturmasında 7 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gözaltı kararı verilen 19 kişi arasında İstanbul'da ikamet edenlerin adresine baskın düzenledi. 

Gözaltı kararı için "gizli tanık" ifadeleri delil sayıldı. Diğer şehirlerde de eş zamanlı operasyon yapıldı. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç ettiği kamu memurların da bulunduğu 19 kişiden gözaltına alınanlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki binasına götürüldü.
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