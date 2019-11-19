Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] 77 kişiye gözaltı /19 Kasım 2019 16:55

[Cadı avında bugün] 77 kişiye gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında bugün 77 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yandaş medya "terör örgütüne mali operasyon" algısı için masum insanları örgüt üyesi diye hedef gösteriyor.

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SAMANYOLUHABER- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı soruşturmasında 29 ilde 77 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yayımladığı kanun hükmünde kararnameler (KHK) yüzünden yüz binlerce insanı sivil ölüme mahkûm ettiği yetmezmiş gibi hapiste olan KHK mağdurlarının yakınlarına yardım edilmesine bile tahammül edemiyor. 

YANDAŞ MEDYA YİNE İŞBAŞINDA

Yardımlaşma gibi en insani bir hasleti bile "terör suçu" sayan AKP, bugün 77 kişinin gözaltına alınmasının akabinde yandaş gazete ve televizyonları "mali operasyon" yalanı için seferber etti.

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