[Cadı avında bugün] 77 kişiye gözaltı

SAMANYOLUHABER- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen cadı avı soruşturmasında 29 ilde 77 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yayımladığı kanun hükmünde kararnameler (KHK) yüzünden yüz binlerce insanı sivil ölüme mahkûm ettiği yetmezmiş gibi hapiste olan KHK mağdurlarının yakınlarına yardım edilmesine bile tahammül edemiyor.





YANDAŞ MEDYA YİNE İŞBAŞINDA





Yardımlaşma gibi en insani bir hasleti bile "terör suçu" sayan AKP, bugün 77 kişinin gözaltına alınmasının akabinde yandaş gazete ve televizyonları "mali operasyon" yalanı için seferber etti.



