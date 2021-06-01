Cadı Avında bugün: 83 gözaltı

İstanbul'da cadı avı soruşturması kapsamında aralarında Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapmış 19 personel, kapatılan askeri okul öğrencisi 32 kişi ile 9 sivilin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





EDİRNE: MESLEKTEN İHRAÇ MÜFETTİŞ, AVUKAT, ASKERİ PERSONEL 23 KİŞİ DAHA





Edirne'deyse, meslekten ihraç edilen müfettiş, komiser, akademisyen ve askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan memur ve komiserlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kaarı verildi.





Gözaltı operasyonları Ankara, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Isparta , İstanbul, Afyon, Kırıkkale, İzmir, Erzincan, Trabzon, Mersin, Ağrı ve Uşak’ta gerçekleştirildi.



