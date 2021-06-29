Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: Albaydan askeri öğrenciye 47 gözaltı /29 Haziran 2021 11:01

Cadı avında bugün: Albaydan askeri öğrenciye 47 gözaltı

İstanbul merkezli 24 farklı ilde aralarında görevde bulunan askerlerin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen cadı avı kapsamında, 47 askerin sözde ankesör soruşturmasıyla gözaltına alınmasına karar verildi.

Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 16 astsubay ve 2 polis memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan emekli 2 albay ile 2 astsubay, ihraç edilen 2 binbaşı ile 2 astsubay, açıkta olan 1 astsubay, 1 üsteğmen, istifa eden 4 uzman çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ile 3 sivilin aralarında bulunduğu toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli 24 farklı ilde yürütüldü.
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