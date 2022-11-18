Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: Ankara’da 24 kişiye gözaltı /18 Kasım 2022 15:44

Cadı avında bugün: Ankara’da 24 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi’ne üyelik soruşturmaları kapsamında Ankara’da 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Hareketi’ne üyelik soruşturmaları kapsamında 15’i aktif görevde 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, Hizmet Hareketi’ne üyelik soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyona gerekçe olarak tanık beyanı, ifade, ankesör, ardışık, periyodik arama gibi çeşitli iddialarla 15’i görevde, 9’u ihraç olmak üzere toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlara devam edildiği belirtildi.
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