[Cadı Avında bugün] Ankara ve Balıkesir merkezli operasyonda 148 gözaltı

Periyodik Cadı avı operasyonlarıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 11’i astsubay, 2’si ihraç, 10’u emekli ve 3’ü daha önce ayrılmış toplam 26 kişi ile adalet teşkilatında görevli 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.







Ankara merkezli 25 ilde 76 kişinin gözaltına alınması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.





BALIKESİR MERKEZLİ OPERASYON: 72 GÖZALTI





Diğer yandan Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ankesörlü telefon kullandıkları iddiasıyla 47’si görevden uzaklaştırılmış, 14’ü kamu görevinden ihraç edilmiş, 3’ü emekli polis memurunun yanı sıra 1 veri hazırlama memuru, 4 özel sektör çalışanı ile ByLock kullandıkları iddia edilen ve kamuda çalışan 1 hemşire, kamudan ihraç edilmiş 1 öğretmen, 1 özel sektör çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.





Balıkesir merkezli 34 ilde cemaatle irtibatlı oldukları ileri sürülen 72 kişinin gözaltına alınması için 34 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.