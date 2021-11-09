Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı Avında Bugün] Ankara'da polislere , İzmir'de kadınlara operasyon /09 Kasım 2021 10:08

[Cadı Avında Bugün] Ankara'da polislere , İzmir'de kadınlara operasyon

Gece yarısı Ankara merkezli 25 ilde polislere , İzmir'de de kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan kadınlara yönelik operasyon başlatıldı

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2013 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Periyodik hukuksuz operasyonlar yapmasıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını aldığı ve dağıttığı ileri sürülen 56 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.

İzmir'de de kadınlara yönelik operasyon yapıldı. İzmir'de  kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 kişi sabah saatlarinde  gözaltına alındı.
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