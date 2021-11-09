[Cadı Avında Bugün] Ankara'da polislere , İzmir'de kadınlara operasyon

2013 yılı Komiser Yardımcılığı Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 25 ilde 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Periyodik hukuksuz operasyonlar yapmasıyla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını aldığı ve dağıttığı ileri sürülen 56 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.





İzmir'de de kadınlara yönelik operasyon yapıldı. İzmir'de kapatılan derneklere üye olan ve Bank Asya'da hesabı bulunan 22'si kadın 25 kişi sabah saatlarinde gözaltına alındı.