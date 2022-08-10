Cadı avında bugün: Asya Termal'de konaklayan 11 muhasebeciye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazete ve dergilere abone oldukları, Asya Termal Tatil Köyünde konaklama kayıtlarının olduğu gerekçesiyle 11 muhasebeci hakkında gözaltı kararı verdi.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, eğitim kurumlarında büro memuru ve muhasebeci olarak çalışan Ahmet H.A, Ahmet K, Edip E.Y, Fevzi D, Hakan K, Halil T, Mehmet F.P, Muammer D, Serdar S, Serkan Ü. ve Yaşar K. hakkında gözaltı kararı verildi.





Gözaltına alınan kişilerin, kurban ve himmet yapmak, “sohbet” toplantılarına katılmak, kapatılan Bank Asya’da hesap açmak ve KHK ile kapatılan PAK Eğitim İş Sendikasına üye olmak gibi suçlamalar yöneltildi.





Başsavcılık, Yargıtay kararınca da suç teşkil etmeyen gazete ve dergilere abone olmak ve Asya Termal Tatil Köyünde konaklamak suçlamalarını yöneltti. Ayrıca bu kişilerden 2’sinin AİHM tarafından tutuklamaya yeterli delil kabul edilmeyen ByLock programını kullandıkları öne sürüldü.





Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan HTS kayıtlarında bu kişilerin, Hizmet Hareketi’ne üye olma suçlamasıyla haklarında dava ve soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyle görüşme kayıtlarının olduğu da iddia edildi.





Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen operasyonla İstanbul’da ikamet eden 9, Sakarya ve Kocaeli’de 2 muhasebeci gözaltına alındı.