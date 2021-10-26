[Cadı avında bugün] Bank Asya’ya para yatıran 12 kişiye 6 yıl sonra gözaltı

İzmir’de, Hizmet Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla gece yarısı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ByLock yükleme ve Bank Asya’ya para yatırma suçlaması yöneltiliyor.





GECE YARISI OPERASYON YAPILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet Hareketi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘ByLock’ kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, eğitim kurumlarında çalıştığı için 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında noter başkatibi ile 1 emekli askeri personelin bulunduğu 15 kişinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 kişiden 12’si gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışına çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.