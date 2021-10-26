Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Bank Asya’ya para yatıran 12 kişiye 6 yıl sonra gözaltı /26 Ekim 2021 11:25

[Cadı avında bugün] Bank Asya’ya para yatıran 12 kişiye 6 yıl sonra gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı operasyonda, ByLock kullandıkları ve Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gece yarısı yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı. Savcılığın, Bank Asya’ya para yatıranlara 6 yıl sonra operasyon yapması tepki çekti.

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 İzmir’de, Hizmet Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla gece yarısı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ByLock yükleme ve Bank Asya’ya para yatırma suçlaması yöneltiliyor.

GECE YARISI OPERASYON YAPILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hizmet  Hareketi’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘ByLock’ kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, eğitim kurumlarında çalıştığı için 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında noter başkatibi ile 1 emekli askeri personelin bulunduğu 15 kişinin yakalanması için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 15 kişiden 12’si gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışına çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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