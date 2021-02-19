Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] Bursa'da 16 gözaltı kararı /19 Şubat 2021 17:13

[Cadı avında bugün] Bursa'da 16 gözaltı kararı

Bursa merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ByLock programı kullandığı ve Bank Asya’ya para yatırdığı gerekçesiyle 16 kişi gözaltına alındı.

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Bursa merkez olmak üzere İstanbul, Kastamonu ve Bitlis’te eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nün soruşturması kapsamında gözaltına alınanlara yönelik suçlamalar; ByLock kullanıcısı olmak, Bank Asya’ya para yatırmak, sohbet imamlığı, ev abiliği ya da ablalığı yapmak olarak sıralandı.

İlk olarak adres tespiti yapan ekipler teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin ardından Bursa, İstanbul, Kastamonu ve Bitlis’teki adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında halen görevde olan bir öğretmen ile bir de doktorun olduğu belirtildi.

Emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edilen isimlerin savcılık sorgusu devam ediyor.
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