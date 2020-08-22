Samanyolu Haber /Medya / [Cadı avında bugün] Gazeteci Erkan Akkuş gözaltında /22 Ağustos 2020 23:13

[Cadı avında bugün] Gazeteci Erkan Akkuş gözaltında

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmalarında bugün bir gazeteci daha gözaltına alındı.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin sivil darbenin önünü açmak için 27 Temmuz 2016'da yayımladığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapattığı 200'e yakın gazete ve televizyondan biri olan Bugün TV’nin eski haber müdürü Erkan Akkuş gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmasında arandığı iddia edilen Erkan Akkuş’un ihbar üzerine İzmit’te gözaltına alındı.

Bugün TV'nin eski haber müdürü Erkan Akkuş gözaltında.
 
İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan Akkuş, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki işlemlerin akabinde İstanbul’a gönderildi. 

AKP'nin tek sesli medya havuzunda yer alan Hürriyet ile kendisini "Saray muhalifi" diye tanımlayan Cumhuriyet gazetesinin Akkuş'un gözaltına alınmasını "terör örgütünün firari elemanı" iftirası ile haber olarak yayımlaması dikkatten kaçmadı. 
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