Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: İrtibat ve iltisak iddiasıyla 31 gözaltı kararı /17 Mayıs 2022 17:45

Cadı avında bugün: İrtibat ve iltisak iddiasıyla 31 gözaltı kararı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 16 ilde aralarında öğretmen, doktor, hemşire ve askerlerin de olduğu 31 kişi hakkında irtibat ve iltisak suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

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Balıkesir merkezli 16 ilde Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla başlatılan soruşturmalar kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar kişiler arasında öğretmen, doktor ve astsubay da bulunuyor.

Cadı avına dönüşen soruşturmalar kapsamında üyelik iddiasıyla aralarında 7 öğretmen, 2 doktor, 2 hemşire, bir astsubay ve bir mühendisin olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekipleri, Balıkesir’in yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Muğla, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van’da 31 kişiden 29’unu gözaltına aldı. Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisaklı olmakla suçlanan kişilerle ilgili dosyada somut bir suçlama yer almaması dikkat çekti.

 
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