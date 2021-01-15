Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İstanbul Merkezli 37 adrese polis baskını /15 Ocak 2021 10:12

[Cadı avında bugün] İstanbul Merkezli 37 adrese polis baskını

Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avında İstanbul merkezli 8 ilde haklarında yakalama kararı çıkartılan 37 kişinin evi sabah erken saatlerde basıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen cadı avı soruşturmasında 37 kişinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Polis ekipleri şafak vakti 18’i İstanbul olmak üzere toplam 26 kişinin evini bastı.

Operasyonun İstanbul ayağında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kağıthane ve Ataşehir’de bazı adreslere operasyon yaptı.

Baskınlarda gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünün akabinde sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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