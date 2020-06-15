Samanyolu Haber /Gündem / [Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kişiye gözaltı kararı /15 Haziran 2020 13:01

[Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İstanbul'da 18 ilçede eş zamanlı operasyonlarda 38 kişiden 34'ü gözaltına alındı. Ankara'da da 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmasında İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, farklı ilçelerde bulunan belirli adresler hakkında çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişi için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 15 kişi  hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında arama kararı olan 9 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü . 


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