[Cadı avında bugün] İstanbul ve Ankara'da çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı soruşturmasında İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, farklı ilçelerde bulunan belirli adresler hakkında çalışma başlattı.







Yapılan çalışmaların ardından haklarında gözaltı kararı verilen 38 kişi için Sarıyer, Esenyurt, Bahçelievler, Kadıköy, Beşiktaş, Esenler, Çekmeköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Pendik, Kartal, Tuzla, Kağıthane, Maltepe, Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Beyoğlu'nda eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonlarda, 34 şüpheli gözaltına alındı.



