Cadı avında eski polis akademisi öğrencilerine 33 gözaltı kararı

Hizmet Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında Polis Akademisi'yle ilişiği daha önce kesilmiş 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.







Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı olan isimlerin, sabit veya ankesörlü telefonlarla aranması suç sayıldı. Ayrıca hakkında gözaltı kararı olan kişilerin HTS kayıtları üzerinden Hizmet Hareketi ile irtibatlarının devam ettiği suçlaması yöneltildi.





Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 33 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.









