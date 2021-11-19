Cadı avında 'bu da olmaz' demeyin!

Ankara’da Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında evinde arama yapılan Mehmet Sağlam’ın ikametgahına gelen ihraç edilmiş eski binbaşılar hakkında tutuklama sitemiyle işlem yapıldı.







Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan Mehmet Sağlam’ın Pursaklar ilçesindeki evinde arama yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine eve giden polis ekibi, arama çalışmasına başladı. Bir süre sonra zil çaldı, gelen iki kişiye kapıyı polis açtı.





Polisi karşısında gören kişilere, kimlik sorgusu yapıldı. İki kişinin, ihraç edilen eski binbaşılar S.G. ve A.A. olduğu anlaşıldı. S.G hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan davanın Erzurum’da devam ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.





Hakimlik, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. İhraç askerlerin arama yapılan eve gelişlerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.





Görüntülerde, ihraç askerlerin apartmana giriş yaptıkları ve asansörle arama yapılan daireye çıktıları anlar yer aldı.







