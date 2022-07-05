Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında operasyonlar yüzde 175, gözaltılar yüzde 139, tutuklamalar yüzde 133 arttı /05 Temmuz 2022 15:55

Cadı avında operasyonlar yüzde 175, gözaltılar yüzde 139, tutuklamalar yüzde 133 arttı

15 Temmuz'un ardından Hizmet Hareketi mensuplarına karşı yürütülen cadı avının büyüklüğü korkunç boyutlara ulaştı. Resmi rakamları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

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Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz 2016  tarihinden 20 Haziran 2022 tarihine kadar sadece bizim kapsamımızda 332 bin 884 kişi  gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 101 bin kişi tutuklandı ve 104 bin şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerine halen 19 bin 252 F... tutuklusu ve hükümlüsü var" dedi.

“332 BİN 884 KİŞİ  GÖZALTINA ALINDI”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’na katıldı. Bakan Soylu şu ana kadar yürütülen cadı avı operasyonları ile ilgili rakamları paylaştı. Soylu ”Bu kapsamda 15 Temmuz 2016  tarihinden 20 Haziran 2022 tarihine kadar sadece bizim kapsamımızda 332 bin 884 kişi  gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 101 bin kişi tutuklandı ve  104 bin şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerinde halen 19 bin 252 F... tutuklusu ve hükümlüsü var. Yaklaşık 24 bin kişi de firari olarak aranmaktadır. 

Ankesör soruşturmaları kapsamındaki günümüze kadar 1713 operasyon gerçekleştirdik. Önemi şuradadır. Bu operasyonlar neticesinde 8 bin 812 kişi tutuklandı. 9 bin 83 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi" dedi. 

CADI AVI KATLANARAK BÜYÜYOR
Yine Soylu'nun verdiği rakamlara göre; 

-Hizmet Hareketi'ne ait olduğu ileri sürülen evlere 300 operasoyan yapıldı ve 2 bin 601 kişi tutuklandı. 1545 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 

-Mahrem yapılanma iddiasıyla 3 bin 51 operasyon yapıldı. 19 bin 21  kişi tutuklandı. 27 bin 254 kişiye adli kontrol uygulandı. Firari olan 10 bin 195 kişi de halen aranmaktadır. 

-2022 yılında operasyon sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 175, gözaltına alınan sayısı yüzde 139, tutuklananların sayısı ise yüzde 133 arttı. 


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