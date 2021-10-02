Cadı avında son nokta: Antalya’da 2 aylık hamile kadın tutuklandı

SEVİNÇ ÖZARSLAN- BOLD MEDYA





Antalya merkezli 7 ilde yapılan operasyonlar kapsamında 30 Eylül’de tutuklanan 23 kişi arasında 2 aylık hamile bir kadın bulunuyor. 4 ve 6 yaşlarında iki çocuğu daha olan hamile kadının şu anda karantina koğuşunda olduğu öğrenildi.





GÖZALTINDA KALP HASTASI OLDU

Tutuklananlar arasında kalp hastası Firdevs Taşkın da var. 2016 yılında gözaltına alınan, aynı zamanda eşi de tutuklanan 4 çocuk annesi Firdevs Taşkın yaşadıklarına dayanamayınca o dönemde kalbine pil takıldı. İlk mahkemede 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuksuz yargılanan Firdevs Taşkın’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.





Evhanımı Firdevs Taşkın’ın eşi Ahmet Taşkın, Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 45 aydır cezaevinde olan KHK’lı öğretmen Ahmet Taşkın eşiyle aynı cezaevinde kalıyor. Taşkın çiftinin yaşları 8 ile 18 arasında 4 çocuğu bulunuyor.













GÖZALTI SÜRESİ İKİ KEZ KANUNA AYKIRI OLARAK UZATILDI

2 aylık hamile kadın ve Firdevs Taşkın’ın da aralarında bulunduğu soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 17 Eylül’de gerçekleştirildi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 20 kişi de örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle ek ifade vermek üzere Antalya Emniyeti’ne çağrıldı.





29 Eylül’de ifadeleri alınmaya başlanan 23 kişi sulh ceza hakimliğince tutuklanıp 30 Eylül’de Antalya L Tipi Cezaevine gönderildi. Hakkında işlem yapılan yaklaşık 50 kişinin iddianamesinin hazırlanmasının en az 6 ay süreceği belirtiliyor. OHAL kalktığından beri bir savcının iki kez gözaltı sürecini uzatarak kanuna aykırı işlem yaptığı belirtildi.





7 KADIN CEZAEVİNE BİRLİKTE GİDİP GELDİKLERİ İÇİN TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonda 13 kişi Suriye ülkesine ait sim kartı taşıdığı için, 3 kişi birlikte seyahat ettikleri gerekçesiyle, 7 kadın da şehir merkezine 30 km uzaklıktaki Antalya L Tipi Cezaevine birlikte gidip gelirken tanışıp görüştükleri için aralarında örgüt bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklandı.





EŞİNİN YASINI TUTAMADAN TUTUKLANDI, CENAZEDE DAĞITILAN PİŞİ BİLE SORULDU









17 Ağustos’ta vefat eden mühendis Adem Sazlık’ın eşi Nurgül Sazlık 29 Eylül’de tutuklandı. Babaları ölen, anneleri tutuklanan 12 ve 15 yaşındaki kızlarına anneanneleri bakıyor.





Tutuklanan kadınlar arasında bulunan KHK’lı öğretmen Nurgül Sazlık’ın bir ay önce vefat eden eşi Adem Sazlık’a yöneltilen suçlamalardan dolayı tutuklandığı öğrenildi. Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 1,5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilen Adem Sazlık (46) tutuksuz yargılanıyordu, dosyası Yargıtay aşamasındaydı.





Eşinin yasını tutamadan hapse konulan Nurgül Sazlık ile hastanede yolunda karşılaşan ve taziyede dağıtılan pişi hakkında konuşan bir kadın ise, Antalya Emniyeti’ne ek ifadeye çağrıldı. Kadına ‘ne yediniz, ne içtiniz’ diye pişiye kadar varan sorular bile soruldu. Cenazeye gelen diğer kadınlar ise taziyeye gittikleri için sorgulandı.





Operasyon kapsamında alınan diğer kadınlara ise doğum günü, kandil gibi dini günlerde çekilen fotoğrafları ve neden bir araya geldikleri soruldu.





55 AY HAPİS YATMIŞTI

Gözaltına alınanların kimi 4 yıl hapis yattıktan sonra yeni tahliye edilmiş kimi dosyası Yargıtay sürecinden olan insanlardan oluşuyor. Tutuklanan isimler arasında yer alan Ali İhsan Akbulut, 55 ay hapis yattıktan sonra yeni tahliye edilmişti. Takip edilen Akbulut, birisiyle görüştüğü ve telefonu aynı yerde sinyal verdiği gerekçesiyle tutuklandı.