Cadı avının mükâfatı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hâkim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapatan İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na terfi etmişti. Fidan HSK kararı ile Yargıtay üyeliğine getirildi.
20 Eylül 2020'de evlenen Yüksel Kocaman (Ankara Cumhuriyet Başsavcısı), AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmişti. Kocaman artık Yargıtay üyeliğine terfi etti.
24 Ekim 2019'da HSK genel sekreterliği görevinden istifa eden Fuzuli Aydoğdu, kariyerine Yargıtay'da devam edecek. Aydoğdu da 17/25 Aralık 2013 soruşturmalarında AKP lideri Erdoğan'ın talimatlarına göre kararlar vermişti.
FİDAN, KOCAMAN VE AYDOĞDU İLE BİRLİKTE YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLEN DİĞER İSİMLER:
Mehmet Beyhan Seçkin
Canel Rüzgar
Selfet Giray
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinbay
İrfan Fidan, Gezi Davası ve Osman Kavala iddianamelerini yazan savcı olarak biliniyor. Yüksel Kocaman Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik Kobene eylemleri soruşturmasını yürütüyordu.
İSTENEN İDDİANAMALERİ YAZDI, TERFİ ETTİ
İrfan Fidan, 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonlarının yanısıra Selâm-Tevhid soruşturmasını da kapatmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı ve polisler hakkında dava açan İrfan Fidan, 2015 yılı ocak ayında İstanbul Başsavcı vekilliğine getirilmişti.
Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIRların durdurulması, Can Dündar-Erdem Gül Davası, ‘Balyoz'da kumpas’ iddialarına dair soruşturmaları yürüten Fidan, 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
NİKAH SONRASI SOLUĞU SARAY'DA ALMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 20 Eylül 2020'de nikâh merasiminin akabinde eşi ile birlikte Saray'a giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmişti.
HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Yüksel Kocaman'a yönelik sözleri nedeniyle açılan dava halen devam ediyor.
Kocaman Saray ziyaretinden bir gün sonra HDP'ye yönelik 6-7 Ekim Kobanê eylemleri soruşturmasını açmış, başta Kars Belediyesi Başkanı Ayhan Bilgen olmak üzere dönemin Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yer alan birçok isim gözaltına alınmıştı.