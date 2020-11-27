Cadı avının mükâfatı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hâkim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti





17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarını kapatan İrfan Fidan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na terfi etmişti. Fidan HSK kararı ile Yargıtay üyeliğine getirildi.











20 Eylül 2020'de evlenen Yüksel Kocaman (Ankara Cumhuriyet Başsavcısı), AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etmişti. Kocaman artık Yargıtay üyeliğine terfi etti.









24 Ekim 2019'da HSK genel sekreterliği görevinden istifa eden Fuzuli Aydoğdu, kariyerine Yargıtay'da devam edecek. Aydoğdu da 17/25 Aralık 2013 soruşturmalarında AKP lideri Erdoğan'ın talimatlarına göre kararlar vermişti.





FİDAN, KOCAMAN VE AYDOĞDU İLE BİRLİKTE YARGITAY ÜYELİĞİNE SEÇİLEN DİĞER İSİMLER:

Mehmet Beyhan Seçkin

Canel Rüzgar

Selfet Giray

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinbay



