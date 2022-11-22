Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının TSK'ya faturası: 24 bin 706 personel ihraç edildi /22 Kasım 2022 15:44

Cadı avının TSK'ya faturası: 24 bin 706 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda cadı avının geldiği korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Akar'ın verdiği bilgiye göre 15 Temmuz sonrasında Hizmet Hareketi mensubu olduğu iddiasıyla 24 bin 706 personel ordudan ihraç edildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu’nda açıklamalarda bulundu.

Akar, 15 Temmuz sonrasında yaşanan büyük kıyım ve cadı avının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bakan yönüyle ilgili çarpıcı rakamlar verdi. Bu rakamlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bugüne kadar 10 bin 22'si Bakan onayı ile olmak üzere 24 bin 706 kişi ihraç edildi. 

Bakan Akar açıklamasında ayrıca "F... ile mücadelemiz, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleriyle cadı avının devam edeceğinin de bilgisini verdi. 

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