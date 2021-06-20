Cadı avının Türkiye'yi getirdiği nokta!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Gaziantep Oto Sanayi Sitesi ziyareti sırasında KHK ile polislikten ihraç edilen ve oto tamirciliği yapan vatandaşla diyalogları yürek burktu. KHK'lı polis yaşadığı durumu "Çocuklarımı potansiyel suçlu görüyorlar. 10 yaşındaki oğlum bunları görüp okumak istemiyor" diyerek anlattı.







Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 4 bin 500 esnafın hizmet verdiği Mavi Kent Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.







Sanayi sitesinde esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ile KHK mağduru olduğunu ve oto tamirciliği yaptığını söyleyen eski polis memuru Cuma Kabalan arasında çarpıcı bir diyalog yaşandı. KHK’lı Kabalan, “Emekli maaşı alıyorum. Bizi en çok yıpratan potansiyel suçlu görme düşüncesi. Cezaevine girdim. Bizler için ‘Bunların karıları kızları bizlere helal’ diyen vekilleri vardı. O vekiller hakkında hiçbir şey konuşmadılar. Benim çocuğum bir özel şirkette çalışmak için müracaat etti. Şirket, ‘Babası KHK’lı’ diye işe almadı’. Bizim çocuklarımızı mahvetmek zorunda değiller. Çocuklarımı potansiyel suçlu olarak görüyorlar” diye konuştu.





KHK’LI BABANIN OĞLU: BABAMI VE AĞABEYLERİM OKUDU HAPSE ATTILAR, BEN OKUMAK İSTEMİYORUM





İhraç polis memuru Kabalan’ın 10 yaşındaki oğlu ise, “Okumak istemiyorum. Babam ağabeylerim okudu. Onları hapse aldılar. Ben de okumak istemiyorum” dedi.





Kılıçdaroğlu ile KHK’lı baba ve oğlu arasındaki diyalog kameralara şöyle yansıdı:





-Oğlum okumak istiyor musun?

-Yok.

-Neden okumak istemiyorsun?

-Benim babam, abilerim okudu onları hapse aldılar, ben okumak istemiyorum.

-Benim çocuğumun potansiyel suçlu olarak görülmesi ne zamana kadar sürecek?





“GÜVENİ SAĞLAYAN ELİNİZDEKİ SİYAHLIKTIR”





Daha sonra oto tamircisi vatandaş, “Benim çocuğum 5-6 yaşından beri bu sıkıntıyı çekiyor. Ne zamana kadar bu sıkıntıyı çekecek? Esnaf arkadaşlarımız burada bize tam güveniyor” diye ekledi.





Kılıçdaroğlu ise, “Güveni sağlayan elinizdeki siyahlıktır. Bu bir alın teridir” diyerek işçiyle tokalaştı.





Mavikent Oto Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Balcı ve site sakinleriyle bir süre görüşen Kılıçdaroğlu, kendisiyle fotoğraf ve selfie çektirmek isteyen işçilerin taleplerini geri çevirmedi.



