Samanyolu Haber /Gündem / Çadır satışından haberi yokmuş; 'İstifam kaotik bir duruma dönüşür' /27 Mart 2023 17:37

Çadır satışından haberi yokmuş; 'İstifam kaotik bir duruma dönüşür'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AHBAP Derneği'ne çadır satışı yapan ve depolarda çadır stoğu ortaya çıkan Kızılay skandallarının ardından Başkan Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. Kınık, milletvekillerinden kendisine yöneltilen "istifa" sorusuna, "idari anlamda işlemler durur" yanıtını verdi.

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Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in Kınık'a "Neden istifa etmiyorsunuz" sorusu üzerine Kınık, "Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur" cevabını verdi. Kınık ayrıca, çadır satışından haberi olmadığını yineledi. 

"ÇADIRLARMIZI BÖLGEYE SEFERBER ETTİK"
Kızılay Başkanı Kerem Kınık, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda bir sunum gerçekleştirdi. Kınık komisyon üyelerine yaptığı sunumda şunları söyledi:

"Barınma hizmetlerinden AFAD sorumlu ve biz de AFAD’a destek noktasında sorumluyuz. Kendi bünyemizdeki yaklaşık 50 bin stoğumuzdaki çadır ile beraber 93 bin 551 çadır, hareket paydaşlarımızla ve Erbil, Romanya, Bulgaristan gibi bize ait olan stoklarımızdaki bütün çadırlarımızı bölgeye seferber ettik.

Bununla beraber 6 Şubat’tan bu yana fabrikalarımız sadece AFAD için çadır üretmekte ve 36 bin 720 adet çadırı da düne kadar üretip sahaya 130 bin 271 adet çadırı, 474 bin 249 battaniyeyi, 51 bin ısıtıcıyı ve yaklaşık 10 bin yatağı sevk ettik.

"ÇADIR SATIŞINDAN HABERİM YOK"
Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır, olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim" 

"KAOTİK BİR DURUMA DÖNÜŞÜR"
CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, “Siz nasıl olur da Kızılay Başkanı olarak ‘Bilgim yok’ diyebilirsiniz. Nasıl kamuoyunu yanıltırsınız? Vermiş olduğunuz bir kararın arkasında nasıl duramazsınız? Yani buna şahitlik edilmeyeceğini mi düşündünüz? O hengame içinde bizlerin sizden çok daha erken Hatay’a gittiğini bilmiyor musunuz?" sözleriyle Kınık'a tepki gösterdi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise Kınık’a “Neden istifa etmiyorsunuz, çadır, kan gıda maddesi satmak nedir?” diye sordu.

Kınık, bu soruya karşılık, “Kızılay Genel Başkanı ve yönetim kurulunun istifası durumunda idari anlamda işlemler durur. Sahada 300 bin gönüllünün yönetilmesi kaotik bir duruma dönüşür” ifadelerini kullandı.


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