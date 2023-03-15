Samanyolu Haber /Gündem / Çadır satışıyla gündeme gelmişti: Kızılay'ın statüsü tehlikede /15 Mart 2023 00:11

Çadır satışıyla gündeme gelmişti: Kızılay'ın statüsü tehlikede

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC), AHBAP'a çadır satışıyla tepki çeken ve 11 ticari şirketi bulunan Kızılay'ın statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor.

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Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu (IFRC), Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin etkilendiği depremlerin peşinden afet bölgesinde çadır problemi yaşanmıştı. Kızılay ise Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'a çadır satışıyla gündeme gelmiş olarak tepki çekmişti. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Federasyonu, Kızılay’ın 11 ticari şirketi sebebiyle statüsünü değiştirmeye hazırlanıyor.

Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in aktardığına nazaran; çadır, araç-gereç satışı ve Kızılay’ın bağlı 11 şirketiyle yürüttüğü faaliyetler, internasyonal çatı müessese IFRC ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nde (ICRC) münakaşa mevzusu oldu.

Aydemir, mevzuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bu kuruluşların, ticari faaliyetleri sebebiyle Kızılay’ı artık karşılıksız yardım icra eden müessese statüsünden çıkarmaya hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu karar, üst komiteler tarafınca kabul edilirse Kızılay, artık internasyonal platformlarda karşılıksız ve gönüllülük esasına dayalı çalışan dernek olarak tanımayacak.

Bu durumda Kızılay’ın acil olarak tekrardan yapılandırılması ve hepimizi derinden yaralayan ve kabul edilemez kararın önüne geçilmesi gerekiyor. Gerekirse ticari firmalar başka bir yapı ve teşkilat altında örgütlenebilir; buradan elde edilecek gelir oraya aktarılır.

Kızılay ve Kızılhaç Hareketi öğretisi, 1965’te duyuru edilen Hareketin temel ilkeleriyle anlatılır. Bu temel ilkeler, Uluslararası Federasyon (IFRC), Ulusal Dernekler (Kızılay/Kızılhaç) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) görevli ve gönüllülerine yardım çalışmalarındaki etkenlik alanlarını belirleme ve kolaylaştırma mevzularında yol gösterirken, aynı zamanda Hareketin amacını ve yardımseverlik değerlerini tanıtmak için evrensel bir temel oluşturur."
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