Samanyolu Haber /Dünya / Caferi: Suriye’de Kürt sorunu yok, Türkiye’de var /11 Aralık 2019 21:22

Caferi: Suriye’de Kürt sorunu yok, Türkiye’de var

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Suriye’de Kürt sorunu olmadığını söyledi. “Türkiye’de Kürt sorunu var” diyen Caferi “Suriye’nin bununla bir alakası yok. Kürtler Suriye toplumunun tarihsel ve coğrafik bir parçasıdır, bundan da gurur duyuyoruz” dedi.

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Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı’nda konuşan Caferi, Suriye’de Kürtlerin özerklik taleplerini kabul etmediklerini, bu taleplerin bölünmeyi getirdiğini söyledi.

Caferi, “Suriye’de Kürt kökenli cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar oldu. Yine üniversite öğretmenleri, ordu subayı ve polisler içerisinde de Kürt olanlar var. Kısacası Suriye’de Kürt sorunu yok, Türkiye’de Kürt sorunu var ve bu başka bir konu, Suriye’nin bununla bir alakası yok” dedi.

Suriye konulu görüşmelere ilişkin de konuşan Caferi, şunları söyledi:

“Bugünkü görüşmelerin sonuç bildirgesinde de özerklik gibi tüm ayrılıkçı çabaları reddettiğimizi vurguladık. Çünkü özerklik de bir çeşit bölücülüktür ve Suriye’de ne hükümet ve ne de halk tarafından buna razı gösterilmiyor. Ancak diyalog için açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzda onları da Suriye devleti ile kucaklaşmaya çekmeye çalışıyoruz. İşgalci ABD’nin tuzağına düşmemeleri ve yanlış ata oynamamaları için çaba sarfediyoruz.” 

Caferi, “Soçi kongresinin sonuçlarından biri de Suriye Anayasası’nın yazılması kararıydı. Bu konuda fikir sahibi olanlar kendi görüşlerini sunabilirler. Bu Suriyelilerin kendi iç meselesidir. Hepimiz Suriyeli kardeşlerimizle diyalog yapmayı öğrenmeliyiz, kardeşliğimize karşı olan yabancılarla değil” diye konuştu.
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