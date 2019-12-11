Caferi: Suriye’de Kürt sorunu yok, Türkiye’de var

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı’nda konuşan Caferi, Suriye’de Kürtlerin özerklik taleplerini kabul etmediklerini, bu taleplerin bölünmeyi getirdiğini söyledi.







Caferi, “Suriye’de Kürt kökenli cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar oldu. Yine üniversite öğretmenleri, ordu subayı ve polisler içerisinde de Kürt olanlar var. Kısacası Suriye’de Kürt sorunu yok, Türkiye’de Kürt sorunu var ve bu başka bir konu, Suriye’nin bununla bir alakası yok” dedi.





Suriye konulu görüşmelere ilişkin de konuşan Caferi, şunları söyledi:





“Bugünkü görüşmelerin sonuç bildirgesinde de özerklik gibi tüm ayrılıkçı çabaları reddettiğimizi vurguladık. Çünkü özerklik de bir çeşit bölücülüktür ve Suriye’de ne hükümet ve ne de halk tarafından buna razı gösterilmiyor. Ancak diyalog için açık olduğumuzu ifade ediyoruz. Suriyeli Kürt kardeşlerimizle diyaloğumuzda onları da Suriye devleti ile kucaklaşmaya çekmeye çalışıyoruz. İşgalci ABD’nin tuzağına düşmemeleri ve yanlış ata oynamamaları için çaba sarfediyoruz.”





Caferi, “Soçi kongresinin sonuçlarından biri de Suriye Anayasası’nın yazılması kararıydı. Bu konuda fikir sahibi olanlar kendi görüşlerini sunabilirler. Bu Suriyelilerin kendi iç meselesidir. Hepimiz Suriyeli kardeşlerimizle diyalog yapmayı öğrenmeliyiz, kardeşliğimize karşı olan yabancılarla değil” diye konuştu.