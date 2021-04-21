Samanyolu Haber /Gündem / Çağ ve Nesil serisinin son kitabı ‘Hakka Adanmışlar Yolu’ raflarda /21 Nisan 2021 09:12

Çağ ve Nesil serisinin son kitabı ‘Hakka Adanmışlar Yolu’ raflarda

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Çağlayan dergisinde kaleme aldığı başyazıları, Hakk’a Adanmışlar Yolu adıyla kitap haline getirildi. Süreyya Yayınları’ndan çıkan kitap, Hocaefendi’nin Nisan 2017 ve Eylül 2019 tarihleri arasında kaleme aldığı yazılara yer veriyor. Çağ ve Nesil serisinin son kitabı olan Hakk’a Adanmışlar Yolu, Hizmet hareketinin Türkiye’de tenkile tabi tutulduğu süreci anlatması açısından önem taşıyor.

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Hizmet Hareketi’nin ve mensuplarının son yıllarda maruz kaldığı olaylara karşın, Hocaefendi Çağlayan dergisindeki yazılarına devam etti. Bu zor günlerde Hocaefendi’nin kaleme aldığı o yazılar, sürecin tahlili açısından önem taşıyor. 

Süreyya Yayınları, kitabın tanıtım yazısında şu ifadelere yer verdi: 

“Türkiye’nin en çalkantılı dönemlerinden birisine ayna tutan eser, Hizmet Hareketi mensuplarına hayat hakkının tanınmadığı, müesseselerine kilit vurulduğu ve pek çoğunun gözyaşlarıyla ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları bir dönemde dışarıda suçlu aramak yerine kendi nefsimizi sorgulamamız gerektiğini ders veriyor. İslam tarihinden örneklerle nefsi sorgulamanın nasıl yapılacağının üzerinde dururken peygamberler ile onların takipçileri arasındaki nefis sorgulamasının farklılığı, dikkat çeken hususlardan birisidir. Hocaefendi, peygamberlerden bahsederken ‘Kendiyle Yüzleşmede Peygamber Ufku’ ismini makaleye uygun görürken, onların takipçilerinden bahsederken de “Nefisle Yüzleşmede Hâlede İlk Halka” ismini yazıya başlık olarak tercih etmiştir. Başlık seçiminde bile peygamberler ile takipçileri arasındaki farka dikkat çeken Hocaefendi, peygamberleri kendi nefisleri altında ezilen insanlar olarak göstermekten çekinmektedir.

Eksiklikler, kemalatın aynasıdır... Yine ‘Acıyorum’ isimli makalede de maruz kalınan musibet ve belalar ne kadar ağır ve zor da olsa hesaba çekilmesi gereken şeyin ilk önce kendi nefsimiz olduğu ifade ediliyor. Daha sonra da bu süreçte söyledikleri ve yazdıklarıyla yüz binlerce insanın hakkına kasteden, karıncayı bile incitmeyen insanların öldürülebileceğine fetva veren, küçük bir çıkar karşılığı kendi çizgilerini inkâr edenlere duyduğu acıyı dile getiriyor.”  

Kitap, Amerika’da ANT Stores Avrupa’da ise Kitap Dünyası  mağazalarından satın alınabilir.

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