Çağdaş Hukukçular Derneği'den cezaevi raporu: Ağır tecrit uygulanıyor

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Hapishane Komisyonu, Y tipi, S tipi ve yeni tip Yüksek Güvenlikli hapishanelerle ilgili değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda Y tipi, S tipi ve yeni tip Yüksek Güvenlikli hapishanelerle ilgili “Y tipi, S tipi ve Yüksek Güvenlikli hapishaneler tecrit uygulamalarının daha ağırlaştırıldığı bir hapishane modeli” denildi.







Bianet’in haberine göre, dernek Mart ayında Marmara (Silivri), Tekirdağ F Tipi ve Edirne F Tipi hapishanelerinden pek çok tutuklu ve hükümlünün yeni açılan bu tip hapishanelere istekleri dışında sevk edildiklerini belirterek: “Bu yeni hücre tipi hapishaneler hakkında Adalet Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirmediğinden hapishanelerin yapısı hakkında uzun süre belirsiz yaşandı” dedi.





F TİPİ'NİN DEVAMI





ÇHD raporunda, bu yeni hapishanelerin, 19-22 Aralık operasyonu sonrasında getirilen F tipi hapishanelerin devamı ve yeni bir versiyonu niteliğinde olduğunu belirtilerek şöyle denildi: “Bu hapishanelerde tutuklu ve hükümlüler, ağırlaştırılmış müebbet mahkumu koşullarında tutuluyor ve diğer hapishanelerdeki haklardan yararlanamıyorlar. Y tipi, S tipi ve Yüksek Güvenlikli hapishaneler tecrit uygulamalarının daha ağırlaştırıldığı bir hapishane modeli ve insan sağlığına açık bir şekilde aykırı.”





ÇHD, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden, bu tip hapishanelerin yapımından vazgeçmesini, var olanların kapatılmasını talep etti.