'Çağdaş Tefsir ve Heyet Tefsirinin Önemi Konferansı' Almanya'da düzenleniyor

Almanya'da 17 Mayıs’ta düzenlenecek konferansın açılış konuşmasını Dr. Hüseyin Kara yapacak. Kara, enstitünün kuruluşu, yapılanması, gayesi, gelecek ufku ve projeleri hakkında bilgi verecek.





Ardından Prof. Dr. Suat Yıldırım, ilmi-fenni tefsirde ölçüler konusunu ele alacak. Abdullah Aymaz ise Risale-i Nur’da ilmi tefsire yapılan vurgular üzerine konuşacak.





Etkinlikte ayrıca Mustafa Yeşil, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ilmi tefsir arayışlarını anlatacak.





Kapanış Paneli

Konferansın kapanış panelinde ise şu isimler sunum yapacak:

Prof. Dr. Muhitin Akgül: İlmi tefsirin Kur’anî temelleri,

Prof. Dr. Ayhan Tekineş: Erken dönem müfessirler ve tefsir ilmi,

Prof. Dr. Zafer Ayvaz: Bilim ve Kur’an ilişkisi,

Prof. Dr. İsmail Albayrak: Çağdaş dönem İslam dünyasında tefsir çalışmaları,

Prof. Dr. Yunus Serin: Hayat bilimleri ve tefsir,

Dr. Necla Bodur: Sosyolojik tefsir,

Prof. Dr. Abdullah Demir: Hukuki açıdan tefsir,

Prof. Dr. Mustafa Arslan: Tefsirde editörlük safhası,

Dr. Emin Osman Uygur: Tefsirde yazım aşamaları.





Konferans, tefsir alanında yapılan çalışmaların önemini vurgularken, katılımcılara geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.





Bilim ve Hikmet Enstitüsü

2023 yılında Frankfurt merkezli kurulan enstitü, kamu yararına kurulan bir şirket bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bilim, din ve eğitim alanlarında çalışmalar yaparak hayatın her alanında insanlığa hizmet sunmayı amaçlıyor.









Bu amaçla, İlahi Kelam’ın ayetlerinin içerdiği anlamların ve bildirimlerin günümüz insanına aktarılması adına yeni bir faaliyet içinde olan kurum, tefsir çalışmalarına ağırlık vermektedir. Tefsirler; ilahiyat ve diğer bilim dallarında uzman geniş bir heyetin çalışmasıyla meydana gelmektedir.









Enstitü, bu program vesilesiyle bilimsel yorumlu tefsir çalışmasının ilk ürünleri olan Lokman ve Rum surelerinin tefsirlerini okuyucusuyla buluşturmayı hedefliyor.