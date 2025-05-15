Samanyolu Haber /Gündem / 'Çağdaş Tefsir ve Heyet Tefsirinin Önemi Konferansı' Almanya'da düzenleniyor /15 Mayıs 2025 10:39

'Çağdaş Tefsir ve Heyet Tefsirinin Önemi Konferansı' Almanya'da düzenleniyor

"Çağdaş Tefsire Duyulan İhtiyaç ve Heyet Tefsirinin Önemi" konulu konferans, alanlarında uzman isimlerin katılımıyla Almanya’da gerçekleştiriliyor. Bilim ve Hikmet Enstitüsü tarafından organize edilen etkinlikte önemli isimler de yer alacak.

SHABER3.COM

Almanya'da 17 Mayıs’ta düzenlenecek konferansın açılış konuşmasını Dr. Hüseyin Kara yapacak. Kara, enstitünün kuruluşu, yapılanması, gayesi, gelecek ufku ve projeleri hakkında bilgi verecek. 

Ardından Prof. Dr. Suat Yıldırım, ilmi-fenni tefsirde ölçüler konusunu ele alacak. Abdullah Aymaz ise Risale-i Nur’da ilmi tefsire yapılan vurgular üzerine konuşacak.

Etkinlikte ayrıca Mustafa Yeşil, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ilmi tefsir arayışlarını anlatacak.

Kapanış Paneli
Konferansın kapanış panelinde ise şu isimler sunum yapacak:
Prof. Dr. Muhitin Akgül: İlmi tefsirin Kur’anî temelleri,
Prof. Dr. Ayhan Tekineş: Erken dönem müfessirler ve tefsir ilmi,
Prof. Dr. Zafer Ayvaz: Bilim ve Kur’an ilişkisi,
Prof. Dr. İsmail Albayrak: Çağdaş dönem İslam dünyasında tefsir çalışmaları,
Prof. Dr. Yunus Serin: Hayat bilimleri ve tefsir,
Dr. Necla Bodur: Sosyolojik tefsir,
Prof. Dr. Abdullah Demir: Hukuki açıdan tefsir,
Prof. Dr. Mustafa Arslan: Tefsirde editörlük safhası,
Dr. Emin Osman Uygur: Tefsirde yazım aşamaları.

Konferans, tefsir alanında yapılan çalışmaların önemini vurgularken, katılımcılara geniş bir perspektif sunmayı amaçlıyor.

Bilim ve Hikmet Enstitüsü
2023 yılında Frankfurt merkezli kurulan enstitü, kamu yararına kurulan bir şirket bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bilim, din ve eğitim alanlarında çalışmalar yaparak hayatın her alanında insanlığa hizmet sunmayı amaçlıyor.


Bu amaçla, İlahi Kelam’ın ayetlerinin içerdiği anlamların ve bildirimlerin günümüz insanına aktarılması adına yeni bir faaliyet içinde olan kurum, tefsir çalışmalarına ağırlık vermektedir. Tefsirler; ilahiyat ve diğer bilim dallarında uzman geniş bir heyetin çalışmasıyla meydana gelmektedir.


Enstitü, bu program vesilesiyle bilimsel yorumlu tefsir çalışmasının ilk ürünleri olan Lokman ve Rum surelerinin tefsirlerini okuyucusuyla buluşturmayı hedefliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Çağdaş Tefsir ve Heyet Tefsirinin Önemi Konferansı'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:50