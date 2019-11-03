Çağlar Söyüncü Premier Lig'deki çıkışını sürdürüyor

Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün de gol attığı maçta Crystal Palace’ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Başarılı savunmacı Premier Lig’deki yükseleşini devam ettiriyor.





BOLD – İngiltere Premier Lig’in 11. haftasında Crystal Palace ile Leicester City karşı karşıya geldi. Selhurst Park’ta oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı. Milli futbolcumuz ve Leicester’ın vazgeçilmez isimlerinden Çağlar Söyüncü ilk 11’de sahaya çıktı. Taraftarların adına beste yaptığı Çağlar, rakibin kilidini açan isim oldu. 90 dakikanın bitiminde de maçın adamı seçildi.





KAFAYLA TOPU AĞLARA GÖNDERDİ





57. dakikada köşe vuruşundan gelen ortada topa ceza sahası içerisinde çok güzel bir vuruş yapan Çağlar Söyüncü, Leicester City’yi 1-0 öne geçirdi. Maç boyunca da başarılı müdahaleler yapan 23 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada sarı kart gördü. Crystal Palace karşısında Liecester City’yi rahatlatan golü ise 88. dakikada Jamie Vardy attı. Seri paslarla rakip ceza sahasına giden konuk takım oyuncuları sahadan 3 puanla ayrıldı ve üst üste 3. galibiyeti aldı.





Crystal Palace 15 puanda kalırken, Leicester City 23 puana yükselerek Liverpool ve Manchester City’nin ardından 3. sırada yer aldı. Leicester 9 Kasım Cumartesi günü sahasında Arsenal’ı konuk edecek.





LİNEKER: ÇAĞLAR LEİCESTER’A LİDERLİK EDİYOR





İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Çağlar Söyüncü’nün golü sonrası “Çağlar Söyüncü, Leicester’a liderlik yapıyor. Bu sezon gerçekten mükemmel.” şeklinde tweet attı.