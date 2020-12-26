Çağlar'dan Olay TV açıklaması: Bu iş bana ders oldu

26 günlük yayın hayatının ardından bugün ekranları kararan Olay TV'nin sahibi iş insanı Cavit Çağlar, "Kanalın lisansı elimde, uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim” dedi.





Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, 30 Kasım'da yayın hayatına başlayan kanalın kapandığını açıkladı. Süleyman Sarılar kanal karartılmadan önce ekranda yaptığı açıklamada "Cavit bey, 'Bana iktidardan büyük baskı var. Çok ağır baskı altındayım devam edemeyeceğim' ifadelerini kullanmıştı.





Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.





"Bu iş bana ders oldu"





Çağlar kanalın kapanmasının ardından şöyle konuştu:





“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. . Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim. Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."