Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma

Polis ekiplerinin saldırganların peşinde olduğu öğrenildi.







CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut da şu bilgileri paylaştı:





"Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda basın odasında herkesin geriye doğru kaçıştığını gördük. Ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Olayın hemen ardından ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Ambulans sesleri var, yaralının olmadığını öğrendim."