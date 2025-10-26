Çağlayan Adliyesi'nde hareketli saatler: İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.





Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek.





MERDAN YANARDAĞ'IN ADLİYEYE SEVKİ BEKLENİYOR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın emniyetteki ifade işlemleri dün gece itibarıyla tamamlandı.





Yanardağ'ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.





CHP'DEN ÇAĞLAYAN İÇİN ÇAĞRI

CHP'den yapılan açıklamada, İstanbul Adliyesi önündeki meydanın açık olduğu kaydedildi ve yurttaşlara buluşma için çağrı yapıldı.





VALİLİKTEN "İMAMOĞLU" YASAĞI

İstanbul Valiliği, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şişli'deki İstanbul Adliyesi'nde ifade vermesinin öncesinde Şişli dahil birçok ilçede gösteri yasağı aldı.





Valilik, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemlerin 1 gün süre ile yasaklandığını açıkladı.





OTOBÜSTE SABAHLADILAR

CHP ifade süreci için genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri düzeyinde geniş bir dayanışma çağrısı yaptı. CHP'li vekiller, parti otobüsünde sabahladı.





CHP lideri Özgür Özel de bugün Çağlayan’da olacak.





İFADEYE "TOMALI" ÖNLEM

İmamoğlu'na destek olmak için adliyeye gitmek isteyenler polis ekiplerinin aldığı önlemler nedeni ile ulaşmakta hayli zorluk çekiyor.





ÇAĞLAYAN'DA KABALIK BÜYÜYOR

Tüm engellemelere rağmen, İmamoğlu'na destek olmak isteyen yurttaşlar Çağlayan'a akın etmeye başladı.





Adliye önündeki kabalık artıyor. İçeriye girişlerde kimlik kontrolü yapılıyor.





12 KİŞİLİK LİSTE

Parti görevlileri ve Özgür Özel'in olduğu 12 kişilik bir listenin olduğu, basın dışında içeri sadece o isimlerin alınacağı öğrenildi.





Şu anda İmamoğlu'nun ifade vereceği 7. kata ise giriş-çıkış yok.