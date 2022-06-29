Samanyolu Haber /Gündem / Çağlayan Dergisi tüm gençleri kısa video yarışmasına davet ediyor /29 Haziran 2022 15:37

Çağlayan Dergisi tüm gençleri kısa video yarışmasına davet ediyor

Çağlayan dergisi 25 yaş ve altındaki tüm gençleri video yarışmasına davet ediyor. Dergi, dilediğiniz türde ama özgün bir anlatımla göndereceğiniz videolarınızı bekliyor.

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Sine-Makale Kısa Video Yarışması’nın amacı; Çağlayan dergisinin ilmi boyutunu gençlerin yenilikçi ve dinamik bakışıyla buluşturmak, gençlerin video içeriği üretme yeteneklerini destekleyerek, seslerinin geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmaktır. 

Yarışmanın konusu, Çağlayan dergisinde çıkan herhangi bir makalenin video ile yorumlanması.

Yarışmanın jürisi, sunucu ve yapımcı Kemal Gülen, yazar ve yapımcı Zeynep Kaya, radyo spikeri Esra Yurt, yazar-senarist ve sinema eleştirmeni Fatma Salmanoğlu, yapımcı Ahmet Gül ve yapımcı, gazeteci Metin Yıkar’dan oluşuyor. Yeteneğinizi bu harika jüriye sunmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için https://caglayandergisi.com/benim-caglayanim-video-yarismasi/  a tıklayın.

Raindrops Youtube kanalının sponsor olduğu yarışmada, birinciye 1500, ikinciye 1000, üçüncüye 500 ve üç mansiyona 300’er dolar ödül verilecek yarışmanın 
son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022. 


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