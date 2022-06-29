Çağlayan Dergisi tüm gençleri kısa video yarışmasına davet ediyor

Sine-Makale Kısa Video Yarışması’nın amacı; Çağlayan dergisinin ilmi boyutunu gençlerin yenilikçi ve dinamik bakışıyla buluşturmak, gençlerin video içeriği üretme yeteneklerini destekleyerek, seslerinin geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunmaktır.







Yarışmanın konusu, Çağlayan dergisinde çıkan herhangi bir makalenin video ile yorumlanması.





Yarışmanın jürisi, sunucu ve yapımcı Kemal Gülen, yazar ve yapımcı Zeynep Kaya, radyo spikeri Esra Yurt, yazar-senarist ve sinema eleştirmeni Fatma Salmanoğlu, yapımcı Ahmet Gül ve yapımcı, gazeteci Metin Yıkar’dan oluşuyor. Yeteneğinizi bu harika jüriye sunmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için https://caglayandergisi.com/benim-caglayanim-video-yarismasi/ a tıklayın.





Raindrops Youtube kanalının sponsor olduğu yarışmada, birinciye 1500, ikinciye 1000, üçüncüye 500 ve üç mansiyona 300’er dolar ödül verilecek yarışmanın

son başvuru tarihi: 15 Eylül 2022.







