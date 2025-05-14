Çağlayan Dergisi'nden gençlere 'barış ve sanat' çağrısı

Farklılıkları bir zenginlik olarak gören genç sanatçıların duyarlılığını ve yaratıcılığını öne çıkararak, uluslararası düzeyde barış inşa çabalarına katkı sunmayı hedefleyen yarışmada Jüri Kurulu şu isimlerden oluştu:





?William Morel, St. John’s Üniversitesi, New York?

Ray Pfeiffer, Foto Muhabiri?

Justin İde, Belgesel Fotoğrafçısı?

Melissa Sue Gerrits, Foto Muhabiri

Ödüller:





1.lik Ödülü: 1000 $?

2.lik Ödülü: 750 $?

3.lük Ödülü: 500 $?

3 Mansiyon: Her biri 250 $ değerinde

Kazananlar:?

Birincilik Ödülü: Ojo Moses (Nijerya)?













İkincilik Ödülü: Ahmed Joy (Comilla)?













Üçüncülük Ödülü: Ahmad Fahriyadi (Endonezya)?













Mansiyon Ödülleri:?

- Joy Saha (Bangladeş)?

- Nay Lin Htun (Myanmar)?

- Myo Minn Aung (Myanmar)