Samanyolu Haber /Kültür / Çağlayan Dergisi'nden gençlere 'barış ve sanat' çağrısı /14 Mayıs 2025 22:01

Çağlayan Dergisi'nden gençlere 'barış ve sanat' çağrısı

Çağlayan Dergisi tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katıldığı “Birlikte Yaşama Kültürü” temalı uluslararası fotoğraf yarışmasının sonuçları 10 Mayıs 2025 itibarıyla açıklandı.

SHABER3.COM

Gençlerin sanatın evrensel diliyle kendilerini ifade etmelerini teşvik etmeyi, estetik duyarlılıklarını geliştirmeyi ve birlikte yaşamanın güzelliğine dikkat çekmeyi amaçlayan yarışma, farklılıkların bir arada uyumla yaşanabileceğine dair güçlü görsel anlatımlar sundu. Etnik, dini, kültürel ve dilsel çeşitlilik içinde barış içinde bir arada yaşama idealini vurgulayan eserler, alanında uzman jüri tarafından değerlendirildi.

Farklılıkları bir zenginlik olarak gören genç sanatçıların duyarlılığını ve yaratıcılığını öne çıkararak, uluslararası düzeyde barış inşa çabalarına katkı sunmayı hedefleyen yarışmada Jüri Kurulu şu isimlerden oluştu:

?William Morel, St. John’s Üniversitesi, New York?
Ray Pfeiffer, Foto Muhabiri?
Justin İde, Belgesel Fotoğrafçısı?
Melissa Sue Gerrits, Foto Muhabiri

Yüzlerce başvuru arasından estetik, kompozisyon, özgünlük ve tema uygunluğu kriterlerine göre seçilen eserler, 17 Mayıs 2025 tarihinde Hollanda’da gerçekleştirilecek olan “Birlikte Yaşama Kültürü” Sempozyumu kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Ödüller:

 1.lik Ödülü: 1000 $?
 2.lik Ödülü: 750 $?
 3.lük Ödülü: 500 $?
 3 Mansiyon: Her biri 250 $ değerinde

Kazananlar:?
Birincilik Ödülü: Ojo Moses (Nijerya)?



İkincilik Ödülü: Ahmed Joy (Comilla)?



Üçüncülük Ödülü: Ahmad Fahriyadi (Endonezya)?



Mansiyon Ödülleri:?
- Joy Saha (Bangladeş)?
- Nay Lin Htun (Myanmar)?
- Myo Minn Aung (Myanmar)

Daha fazla bilgi ve sergide yer alan eserleri görmek için www.caglayandergisi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çağlayan Dergisi'nden gençlere 'barış ve sanat' çağrısı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:59