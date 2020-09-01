Çağlayan Eylül'de de dopdolu

İşte bu ayki derginin içeriği...





Sonsuzluğun yeryüzü vekili… ‘Kendi Değerleriyle İnsan’

Yaratılış fikrinin astronomik bulguları… ‘Büyük Patlamanın Düşündürdükleri’



Yargının zincirlerini kıran tarihî hukuk mücadelesi… ‘Dreyfus Davası’



Biyolojik düzenimizin yapım – yıkım sistemi… ‘Zıtların Âhengi’



İbrahimî dinlerde Ekoloji Teori ve Pratikleri… ‘Zavallı Çevremiz’



Güneş pili gibi çalışan yapraklar, alternatif yakıt arayışlarına ilham verir mi?



‘Fotosentez ve Hidrojen Yakıtlı Taşıtlar’

Öğretimde yeni teknik, eğitimde ilmî birliktelik... ‘Değerler Eğitimi’







Hepsi ve daha fazlası Çağlayan Dergisi Eylül Sayısında. Eylül sayısına Çağlayan Dergisi uygulamasından da ulaşabilirsiniz…