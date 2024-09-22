Samanyolu Haber /Gündem / Çağrı cihazı saldırılarına karşılık veren Hizbullah, İsrail'de askeri üssü vurdu! /22 Eylül 2024 12:03

Çağrı cihazı saldırılarına karşılık veren Hizbullah, İsrail'de askeri üssü vurdu!

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, geçtiğimiz hafta İsrail’in düzenlediği çağrı cihazı ve telsiz saldırılarına karşılık olarak İsrail’e füze saldırısı başlatırken, Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı.

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Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’in geçtiğimiz hafta çağrı cihazı ve telsizlere yönelik saldırılarına yanıt verdi. Günün erken saatlerinde İsrail’e füze saldırısı başlatan Hizbullah, İsrail’in saldırılarına karşılık savunma teknolojisi şirketi Rafael Şirketi’nin kompleksinin bombalandığını bildirdi.

Açıklamada, “İsrail’in Hayfa kentinin kuzeyinde bulunan komplekse onlarca Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi ile Katyuşa roketleri fırlatıldı” denildi. Hareket saldırıyı “İsrail düşmanının Salı ve Çarşamba günleri Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği acımasız katliama ilk yanıt” olarak nitelendirdi.

Hizbullah tarafından yapılan bir başka açıklamada ise, İsrail’in Ramat David Hava Üssüne Fadi 1 ve Fadi 2 füzesi fırlattığı aktarıldı. Açıklamada, saldırıların “Lübnan’ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve çok sayıda sivilin şehit düşmesine yol açan İsrail saldırılarına” yanıt olduğu belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah tarafından Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine yaklaşık 85 roket fırlatıldığı bildirildi.

IDF, “Roketlerin bir kısmı önlendi, bir kısmı ise Hayfa yakınlarındaki Kiryat Bialik ve Aşağı Celile’deki Moreshet’e isabet etti” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Kiryat Bialik’e düşen bir roketin 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

İSRAİL'DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Celile ve Hayfa’nın doğusuna yönelik saldırılarının ardından İsrail’in Acre, Nahariyye, Tiberya, Safed ve Hayfa kentlerinde eğitime ara verildi.
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