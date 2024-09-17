Samanyolu Haber /Dünya / Çağrı cihazları patladı: Büyükelçi dahil binden fazla yaralı var /17 Eylül 2024 17:48

Çağrı cihazları patladı: Büyükelçi dahil binden fazla yaralı var

İsrail’in, Lübnan'ın taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

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İsrail’in Lübnan’daki "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu binden fazla Lübnanlı yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA’dan yapılan açıklamada, "Beyrut’un güney banliyöleri ile Lübnan’ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan’da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, taşınabilir cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor.

Yaralananlar arasında İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mojtaba Amani'nin de bulunduğu bildirildi.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.
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