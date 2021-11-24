İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.







Cumhuriyet'in haberine göre gündeme ilişkin konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Davutoğlu, "Ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 450 milyar dolar borcun olduğu ülkede yeterli döviz yoksa 70 cente muhtaç olan bir ülke olur" dedi.







Davutoğlu şunları söyledi:





"Erdoğan, 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' tanımlamasında bulundu. Bir cumhurbaşkanının Kurtuluş Savaşı başlatacak şekilde açıklama yapılması çok ciddi sebeplere dayandığı zaman gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanı, elinizde bütün istihbarat bilgileri var. Çıkın açıklayın; Türkiye'yi ekonomik Kurtulu Savaşı yapmak zorunda bırakanlar kimlerdir? Gereğini yapın. Kim yapıyorsa gerekli dersi verin. Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidarın döneminde; TL'nin değeri yerlerde sürünen bir hale geldi. Şu anda dolar olanlar mutlu, cebinde TL bulunduranlar kaygılı.





Beni kaygılandıran; Türk varlıklarının ucuzlaması ve dış mihrakların bunlara çöreklenmesi. Kurtuluş Savaşı vermek gerekirse önce sizin zihniyetinize karşı vermek gerekir. Ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 450 milyar dolar borcun olduğu ülkede yeterli döviz yoksa 70 cente muhtaç olan bir ülke olur.





Dün akşam bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlanmamış, kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durulsun. Önemli olan ülkemize güvenmektir. Türkiye sahipsiz değildir. Tepkilerinizi anayasal hak çerçevesinde kullanırken, provokasyonlardan uzak durunuz."





"UCUBE SİSTEMDEN KURTULACAĞIZ"





Akşener ise "Bu ucube sistemden kurtulacağız" ifadelerini kullandı. Akşener devamında, "Bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da bu ucube sistemden kurtulacağız" diye belirtti.





Akşener şöyle konuştu:





Ben ekleyeceğim sadece şu var. Aynı şeyi 3. kez yapıyorsanız bu hatadır. Ekonominin bu durumu iktidarın tercihi. İstiklal Savaşı seçimi kazanmaya yönelik aba altından sopa göstermeye yönelikse kaosu çıkaran yönetemez o da paketlenir. Bizi yönetenler ayağını denk alsın.







'Milli paramız' diyorlar. Hani yerli ve milli ya bunlar. İtibar israfla değil, paranın gücüyle olur. Eğitimle, sanayi ile olur. Ekolojiye yaptığınız yatırımla olur. Öğrencilerim arıyor.





Akıllı mantıklı olsun. Bu ülkenin kaynakları yüksek. Bu ucube sistemden kurtulacağız. Bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da bu ucube sistemden kurtulacağız."