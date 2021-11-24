Samanyolu Haber /Gündem / "Cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz" /24 Kasım 2021 18:16

"Cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz"

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SHABER3.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre gündeme ilişkin konuşan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Davutoğlu, "Ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 450 milyar dolar borcun olduğu ülkede yeterli döviz yoksa 70 cente muhtaç olan bir ülke olur" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

"Erdoğan, 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' tanımlamasında bulundu. Bir cumhurbaşkanının Kurtuluş Savaşı başlatacak şekilde açıklama yapılması çok ciddi sebeplere dayandığı zaman gereklidir. Sayın Cumhurbaşkanı, elinizde bütün istihbarat bilgileri var. Çıkın açıklayın; Türkiye'yi ekonomik Kurtulu Savaşı yapmak zorunda bırakanlar kimlerdir? Gereğini yapın. Kim yapıyorsa gerekli dersi verin. Milli ve yerli olduğunu iddia eden bir iktidarın döneminde; TL'nin değeri yerlerde sürünen bir hale geldi. Şu anda dolar olanlar mutlu, cebinde TL bulunduranlar kaygılı. 

Beni kaygılandıran; Türk varlıklarının ucuzlaması ve dış mihrakların bunlara çöreklenmesi. Kurtuluş Savaşı vermek gerekirse önce sizin zihniyetinize karşı vermek gerekir. Ciddi bir ödemeler dengesi krizi bizi bekliyor. 450 milyar dolar borcun olduğu ülkede yeterli döviz yoksa 70 cente muhtaç olan bir ülke olur.

Dün akşam bazı şehirlerimizde protesto gösterileri oldu. Buradan vatandaşlarımıza da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun provokasyona gelmeden hukuki olarak süreçleri tamamlanmamış, kontrolsüz kitle gösterilerinden uzak durulsun. Önemli olan ülkemize güvenmektir. Türkiye sahipsiz değildir. Tepkilerinizi anayasal hak çerçevesinde kullanırken, provokasyonlardan uzak durunuz."

"UCUBE SİSTEMDEN KURTULACAĞIZ"

Akşener ise "Bu ucube sistemden kurtulacağız" ifadelerini kullandı. Akşener devamında, "Bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da bu ucube sistemden kurtulacağız" diye belirtti.

Akşener şöyle konuştu:

Ben ekleyeceğim sadece şu var. Aynı şeyi 3. kez yapıyorsanız bu hatadır. Ekonominin bu durumu iktidarın tercihi. İstiklal Savaşı seçimi kazanmaya yönelik aba altından sopa göstermeye yönelikse kaosu çıkaran yönetemez o da paketlenir. Bizi yönetenler ayağını denk alsın.

'Milli paramız' diyorlar. Hani yerli ve milli ya bunlar. İtibar israfla değil, paranın gücüyle olur. Eğitimle, sanayi ile olur. Ekolojiye yaptığınız yatırımla olur. Öğrencilerim arıyor.

Akıllı mantıklı olsun. Bu ülkenin kaynakları yüksek. Bu ucube sistemden kurtulacağız. Bu iş bilmez cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla göndereceğiz. Ondan sonraki fasılda da bu ucube sistemden kurtulacağız."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Cahil cehaletiyle övünen bu arkadaşları sandıkta oylarınızla... Sonraki Haber >>

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

Tanju, yerli olalım milli olalım dedi, sonra dede olmak için ABD'ye gitti!

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

TGRT sunucusu Ekrem Açıkel'den işçileri aşağılayan dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

aHaber'de şok dolar yorumu

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Atanamayan öğretmenler için anlamlı video

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:16:59