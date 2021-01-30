Cahit Berkay'dan 'enayi' çıkışı

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin yankıları sürüyor.





Üç ismin, Muharrem İnce'nin kuracağı Memleket Partisi'ne katılacağı belirtiliyor.





Sanatçı Cahit Berkay, şahsi Twitter hesabında müstafi üç milletvekiline hitaben, "Ey CHP'den istifa eden üç milletvekili, size oy verenleri enayi yerine koydunuz. Hele böyle bir dönemde... İnanamıyorum bu yaptıklarınıza... Bu ne sorumsuzluktur?" sorusunu yöneltti.