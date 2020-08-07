Samanyolu Haber /Gündem / Cahit Berkay'dan sert sözler /07 Ağustos 2020 23:44

Cahit Berkay'dan sert sözler

Müzisyen Cahit Berkay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce için ne dedi?

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"Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Devlerin Aşkı” ve “Güler misin Ağlar mısın” gibi Yeşilçam filmlerinde çok sayıda filmin müziğini besteleyen Cahit Berkay, Muharrem İnce’nin açıklamasına cevap verdi.

Muharrem İnce, parti kuracağı iddiaları üzerine ilk kez konuşmuş ve şahsi Twitter hesabında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” sorusunu yöneltmişti.

BERKAY'DAN İNCE'YE: UMUTLARA BALTA OLMA

Müzisyen Cahit Berkay, İnce’nin Twitter'da paylaştığı mesaja “zamanla muhteşem” diye cevap verdi. 

Berkay, "Umutlara balta olursun... Sayın İnce... Lütfen ince kal... Verdiğim oyu haram ettirme." dedi.
 dedi.
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