Cahit Berkay'dan sert sözler

"Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Devlerin Aşkı” ve “Güler misin Ağlar mısın” gibi Yeşilçam filmlerinde çok sayıda filmin müziğini besteleyen Cahit Berkay, Muharrem İnce’nin açıklamasına cevap verdi.





Muharrem İnce, parti kuracağı iddiaları üzerine ilk kez konuşmuş ve şahsi Twitter hesabında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ederek, "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?” sorusunu yöneltmişti.





BERKAY'DAN İNCE'YE: UMUTLARA BALTA OLMA





Müzisyen Cahit Berkay, İnce’nin Twitter'da paylaştığı mesaja “zamanla muhteşem” diye cevap verdi.



