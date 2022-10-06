Samanyolu Haber /Gündem / ‘Caiz mi?’ diye soran imamı sürgün ettiler /06 Ekim 2022 10:18

‘Caiz mi?’ diye soran imamı sürgün ettiler

‘Caiz mi hocam’ isimli yazdığı şarkıya çektiği kliple sosyal medyada gündem olan imam Fatih Ardıç Manisa’dan 785 kilometre uzaklıktaki Kırşehir’e sürgün edildi

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Rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu, yetim hakkı yemeyi, haksızlığı, adaletsizliği ve hayat pahalılığını ‘Caiz mi hocam?’ şarkısıyla eleştiren imam Fatih Ardıç görev yaptığı memleketi Manisa’dan Kırşehir’in Mucur ilçesi Müftülüğü ’ne hizmetli olarak gönderildi.

Birincilikle girdiği Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Fatih Ardıç, 17 yıl boyunca imamlık yaptı. Son 2 yılda da memleketi Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Ören Camii’nde görev yapan Fatih Ardıç, ‘Caiz mi hocam?’ şarkısına çektiği klibi sosyal medyadan yayınladıktan sonra hakkında soruşturma açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gönderilen başmüfettişler tarafından 3,5 saat sorgulanan Fatih Ardıç soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kırşehir’e sürüldü.



‘‘CAİZ Mİ DİYE SORMAK SUÇSA BANA MÜEBBET VERSİNLER’’

Sürgün edilmesine tepki gösteren Fatih Ardıç, ‘‘Caiz mi hocam demek haksızlığa, hukuksuzluğa ses çıkarın demek suç ise bana müebbet versinler. Halkın, emekçinin, çiftçinin hakkını kim yiyorsa haramla kim iştigal oluyorsa ben onlara söyledim. Sanki ben bir terör suçlusuymuşum gibi Ankara’dan gelen başmüfettişler beni sorguladı. Beni 3,5 saat sorguladılar. Caiz mi hocamın altına yorum yazmışlar. Bana yazılan o yorumları soruyorlar. Halkımızın hassasiyetlerine dikkat ederek bir türkü yazdım ve cezalandırıldım. Mağdur edilmemin sebebini halen anlamış değilim.’’ diye konuştu.

Caiz mi hocam? şarkısının sözleri şöyle:

Esnaf bittik diyor
Gülmüyor emekçimiz
Hayalleri çalınmış, ne olacak gencimiz
Devletin malı deniz
Yemeyen sanki keriz
Tüyü bitmedik yetimin hakkı var oysa deniz

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?
Caiz mi hocam, caiz mi hocam?
Helal mi hocam, doğru mu hocam?
Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Haram, helal diyorlar
Her haltı da yiyorlar
Garibanı ezip de, zevk sefa sürüyorlar
Rüşveti görüyorlar, gene de susuyorlar
Adalet yok, ahret yok
Hiç bir şey demiyorlar

Caiz mi hocam, caiz mi hocam?
Caiz mi hocam, caiz mi hocam?
Helal mi hocam, doğru mu hocam?
Söyle be hocam, caiz mi hocam?

Dinimiz sevgi dini
Dinimiz barış dini
Halkı ayrıştırır mı bu dini bilen biri?
Bu vatanın delisi hem de serdengeçtisi
Haksızlığa susar mı bu dinin görevlisi?

Hakikat delikanlı adamın zoruna gitmez
Yarası olan gocunsun
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