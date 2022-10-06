‘Caiz mi?’ diye soran imamı sürgün ettiler













Rüşveti, yolsuzluğu, yoksulluğu, yetim hakkı yemeyi, haksızlığı, adaletsizliği ve hayat pahalılığını ‘Caiz mi hocam?’ şarkısıyla eleştiren imam Fatih Ardıç görev yaptığı memleketi Manisa’dan Kırşehir’in Mucur ilçesi Müftülüğü ’ne hizmetli olarak gönderildi.Birincilikle girdiği Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Fatih Ardıç, 17 yıl boyunca imamlık yaptı. Son 2 yılda da memleketi Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Ören Camii’nde görev yapan Fatih Ardıç, ‘Caiz mi hocam?’ şarkısına çektiği klibi sosyal medyadan yayınladıktan sonra hakkında soruşturma açıldı.Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gönderilen başmüfettişler tarafından 3,5 saat sorgulanan Fatih Ardıç soruşturmanın tamamlanmasının ardından Kırşehir’e sürüldü.Sürgün edilmesine tepki gösteren Fatih Ardıç, ‘‘Caiz mi hocam demek haksızlığa, hukuksuzluğa ses çıkarın demek suç ise bana müebbet versinler. Halkın, emekçinin, çiftçinin hakkını kim yiyorsa haramla kim iştigal oluyorsa ben onlara söyledim. Sanki ben bir terör suçlusuymuşum gibi Ankara’dan gelen başmüfettişler beni sorguladı. Beni 3,5 saat sorguladılar. Caiz mi hocamın altına yorum yazmışlar. Bana yazılan o yorumları soruyorlar. Halkımızın hassasiyetlerine dikkat ederek bir türkü yazdım ve cezalandırıldım. Mağdur edilmemin sebebini halen anlamış değilim.’’ diye konuştu.Esnaf bittik diyorGülmüyor emekçimizHayalleri çalınmış, ne olacak gencimizDevletin malı denizYemeyen sanki kerizTüyü bitmedik yetimin hakkı var oysa denizCaiz mi hocam, caiz mi hocam?Caiz mi hocam, caiz mi hocam?Helal mi hocam, doğru mu hocam?Söyle be hocam, caiz mi hocam?Haram, helal diyorlarHer haltı da yiyorlarGaribanı ezip de, zevk sefa sürüyorlarRüşveti görüyorlar, gene de susuyorlarAdalet yok, ahret yokHiç bir şey demiyorlarCaiz mi hocam, caiz mi hocam?Caiz mi hocam, caiz mi hocam?Helal mi hocam, doğru mu hocam?Söyle be hocam, caiz mi hocam?Dinimiz sevgi diniDinimiz barış diniHalkı ayrıştırır mı bu dini bilen biri?Bu vatanın delisi hem de serdengeçtisiHaksızlığa susar mı bu dinin görevlisi?Hakikat delikanlı adamın zoruna gitmezYarası olan gocunsun