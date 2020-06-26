Çakıcı affıyla 118 bin kişi çıktı

artigercek.com'dan Derya Okatan'ın haberine göre TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu bugün toplanarak Düzce, Kırıkkale ve Keskin cezaevlerine ilişkin raporu ele aldı. Toplantıya Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de katıldı. Çiftçi, cezaevlerindeki Coronavirus hastaları ile İnfaz Kanunu ile tahliye olanlar hakkında bilgi verdi.





‘HÂLİHAZIRDA 91 POZİTİF VAKA VAR’







Çiftçi, cezaevlerinde COVID-19 tanısı konulmuş tutuklu ve hükümlülerin sayısının daha önce açıkladığını belirterek, tekrar açıklamak istemedi. Ancak, CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdiği’nin ısrarlı soruları üzerine sayıları verdi.





“Salgın sürecini salgının yoğun olduğu dönemlerde sıkıntısız bir şekilde çok şükür atlattığımızı düşünüyorum” diyen Çiftçi, sadece İzmir, Konya ve Silivri’de vakalar olduğunu söyledi.





Çiftçi, “Konya ve İzmir’de sıfırlandı; Silivri’de çok az bir sayı kaldı, sanıyorum 15 civarında falan. Bu hafta süreleri doluyor onların da negatife dönmesi bekleniyor” dedi.





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dün Afyon Cezaevinden vaka haberleri geldiğini hatırlatması üzerine Çifçti, şu açıklamalarda bulundu:





“Afyon ya da diğer kurumlarımızda böyle bir vakayla karşılaşıldığı zaman hemen gerekli önlemler alınıp devam ediliyor ama takdir edersiniz ki bir kişide pozitif vaka çıktı diyelim, onun temas ettiği kişilerin filyasyon kapsamında değerlendirilmesi süreç alıyor, yani hemen ertesi gün tüm şeyleri netleştirip ortaya koymak mümkün değil. Durumu, tabloyu ortaya koyduktan sonra gerekli bilgilendirme açıklaması yapılacak. Şu an itibarıyla kurumlarımızda hâlihazırda 91 pozitif vakamız var ve bunlarda yoğun bakımda olan ya da entübe olan kişi bulunmuyor.”





118 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ







15 Nisan’da yürürlüğe giren İnfaz Kanunu tahliyeleri hakkında da bilgi veren Çiftçi, “Bugün itibarıyla 65 bin kişi Covid izninde. Bu kişiler ya açık cezaevinde bulunuyordu ya da kapalıda bulunup da sürelerini doldurduğu için açığa ayrılması gereken kişilerdi, doğrudan Covid iznine gönderilmiş oldu. Yine, 7 bin civarında şartlı tahliye edilen kişi bulunmaktadır. 47 bin civarında denetimli serbestlik altında tahliye edilen kişi bulunmaktadır. Malum, şartlı tahliyesine bir yıl ya da iki yıl kala denetimli serbestliğe ayrılıyordu, bu son düzenlemeyle bu süre bir takım kişilerde ya da suç tiplerinde üç yıla çıkarılmış oldu” dedi.





HDP Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin “Sizin hesaplamalarınızla ilk bilgi verildiğinde paket bu şekilde geçerse 90 bin kişi tahliye oluyordu. 65 bin kişi izinli olduğuna göre tahliye edilen kişi sayısı 54 bin mi?” sorusu üzerine Çiftçi, şunları söyledi:





“15 Nisan itibarıyla kanun yürürlüğe girdi, o hafta içerisinde ilk planda tahliye edilen kişi 90 bin civarında. Bu hem Covid izni kapsamında hem de şartlı tahliye ya da denetimli serbestlik altında toplam sayı 90 bin. Aradan iki aylık süre geçti. Bu iki aylık süre içerisinde de süresini dolduran ya da zamanı gelen ve tahliye olan kişiler var. 90 bin sayısı şu anda 118 bine çıkmış oldu. Bu toplam hem izin hem tahliye…”



