Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı, Bahçeli'ye arka çıktı, taraftarları tehdit etti /27 Şubat 2023 17:16

Çakıcı, Bahçeli'ye arka çıktı, taraftarları tehdit etti

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, tribünlerde hükümeti istifaya çağıran taraftarları tehdir ederek; "Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle çıkarılan infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, hükümeti istifaya çağıran taraftarları tehdit etti.

Çakıcı, "Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar" dedi.

"HÜKÜMETE ZARAR VERMEK İÇİN YİNE BÖLÜCÜLÜK YAPMIŞLARDIR"
Çakıcı'nın açıklaması şu şekilde:

"Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ederken rabbimin rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır.

"DEVLET VE MİLLETİNE BAĞLI OLANLAR BU İHANETİ ASLA UNUTMAYACAKLAR"
Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."

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