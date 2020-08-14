Çakıcı hakkında çarpıcı iddia!

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kendisine “Takiptesin, kaç!” diye bir bakanın haber verdiğini söylediğini dile getirdi.







“Siyasette-Bürokraside-Cezaevinde Alaattin Çakıcı” kitabını kaleme alan Öztürk, "Çakıcı kendisine 'Takiptesin, kaç' diye bir bakanın haber verdiğini söylüyor mesela. Hakikaten siyasetin içine nasıl girdiğini de görüyoruz bu ifadelerden. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) daire başkanlığına birinin atanması için bile Çakıcı’nın nasıl mücadele verdiğini gördüğümüz gibi." dedi.





MEHMET EYMÜR: ÇAKICI VE PEKER'İ BİZ KULLANDIK





Cumhuriyet gazetesine mülakat veren Öztürk, "Peki, yeri geldi, en çok merak edilen konuyu konuşalım. MİT, Alaattin Çakıcı’ya görev verdi mi? MİT ve Emniyet ile ilişkisi var mıydı?" sorusu üzerine, "Yıllar önce Korkut Eken, kendisiyle yaptığım röportajda 'Alaattin Çakıcı, Sedat Peker gibi isimleri biz kullandık. Ben bu insanlarla sokakta tanışmadım, devletin verdiği bir görev kapsamında bir araya geldim' demişti." cevabını verdi.





SEDAT PEKER BALKANLARDA, ALAATTİN ÇAKICI ALMANYA VE FRANSA'DA...





Öztürk şöyle devam etti: "Mehmet Eymür de Çakıcı’nın yurtdışında bazı görevlerde kullanıldığını kabul ediyor, fakat bunların sayısının fazla olmadığını, daha çok istihbarat toplanması, bazı adreslerin belirlenmesi konusunda kullanıldığını söylüyor. Sedat Peker’in daha çok Balkanlarda, Alaattin Çakıcı’nın ise Almanya, Fransa gibi ülkelerde kendilerine destek olduğu ifade ediliyor. Çakıcı’nın kendisine mahkemede MİT size görev verdi mi diye soruluyor?" yanıtını verdi.





Öztürk, "Alaattin Çakıcı’nın MİT ile yakın ilişkisi olduğu kitapta yayımladığım belgelerle de ortaya çıkıyor. MİT’in o dönem önde gelen isimlerinden Kaşif Kozinoğlu ile birçok telefon konuşması var.