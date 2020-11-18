Çakıcı Kılıçdaroğlu'na ağır hakaret ve tehditler etti

Mafya lideri Alaattin Çakıcı, dünkü grup toplantısında kullandığı ifadelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’na ‘dürzü’ diyerek hakaret de eden Çakıcı, “Akıllı ol” ifadelerini kullandı.





CHP genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugünkü Meclis grup toplantısında AKP’nin yargıda reform yapacaklarına dair iddiasını eleştirmiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti.





Kılıçdaroğlu’na Çakıcı’dan yanıt geldi.





Kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajla Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Çakıcı, CHP Liderine “Ulan dürzü” diye hitap etti. Çakıcı, “Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar. Onun için sana akıllı ol!!! Diyorum” ifadelerini kullandı, ayrıca "seni bakla kazığı ile tanıştırırım" dedi





Çakıcı’nın paylaştığı ifadeler şöyle:



