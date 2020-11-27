Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nu yine tehdit etti!

"Af Kanunu" ile tahliye edilen mafya lideri Alaattin Çakıcı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir mektup daha yazarak, "Sende beni öldürtebilecek yürek var mı?" ifadelerini kullandı.





Çakıcı'nın mektupta Kılıçdaroğlu'na, "Beni öldürtsene!" demesi dikkati çekti.





Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3'üncü mektupta "pes" dedirten satırlar yer aldı: "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu, şahsım ile ilgili yine bir şeyler zırvalamış. Bu ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor. Evet Konuşuyor, fakat bölücülerin ağzıyla konuşuyor. 'Mafya bozuntusu 5 paralık adam' ifadesini kullanmış.





Ona soruyorum.





Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD'ne şikâyet ediyorsun. Adamlık parayla ölçülmez. Bu millet her şeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun.





Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek var mı bay Kemal? Bu zorlu süreçte provokatörlük yapacağına devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ancak devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer."







KILIÇDAROĞLU'NA "ULAN DÜRZÜ" DEDİ, SAVCILAR SEYREDİYOR





"Çakıcı Affı" diye bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle 20 Nisan 2020'de cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi.





Kılıçdaroğlu’na "ulan dürzü" diyen Çakıcı şu tehditleri savurdu: "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın. Ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum.” ifadelerini kullandı.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yapmıştı: "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır."





Mafya lideri Alaattin Çakıcı, AKP-MHP ittifakının hazırladığı af kanunu ile nisanda tahliye edildi.





TWEET ATANI GECE YARISI EVDEN ALAN SAVCILAR ÇAKICI'NIN TEHDİTLERİNE SESSİZ





Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez." diyerek cevap verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu.





Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım." dedi.





İki mektubun akabinde AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.





Ancak şu ana kadar herhangi bir savcılıkta Çakıcı'nın ifadesi alınmadı.



