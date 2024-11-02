Çakıcı’ya yakın ismin ölümüyle suçlanıyordu: Sinan Memi Polonya’da yakalandı

İnterpol tarafından aranan Memi, Polonya’da saklandığı Tomaszow konutlarında operasyonla gözaltına alındı. Memi'nin evinde yapılan aramada, kilolarca uyuşturucu da ele geçirildi. Memi’nin Daltonlar’dan ayrıldıktan sonra kurduğu Bloods Kardeşler çetesi tarafından yapılan açıklamada, “Gözaltı iade ile sonuçlanmaz biz davalarını kontrol ediyoruz” denildi.





Yine Erdinç’in anlatımına göre Memi ve Temel arasında bir bağ olmasa da bu cinayetin en ilginç yanı, ‘yeni tip’ çetelerin ilk kez Çakıcı’nın yakınını hedef alması önemli bir gelişmeydi. Çakıcı da kendisinin öldürülmesiyle ilgili hazırlık yapıldığı iddialarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yüreği yeten varsa karşıma dikilir” demişti.





Memi'nin Türkiye'ye iadesiyle ilgili mahkeme kararı bekleniyor.





Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre bir dönem Daltonlar suç örgütünün üyesi olan Serhat Azat mahlaslı Sinan Memi, Polonya, Piotrkow şehrinde geçtiğimiz haftalarda yakalandı. Memi, en son Alaattin Çakıcı’ya yakınlığı ile bilinen Çağlar Temel’in ölümüyle gündeme gelmişti.Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya yakın isimlerden Çağlar Temel, 10 Eylül 2024’te iş yerinin önünde uğradığı saldırıda öldürülmüştü. Alaattin Çakıcı, Çağlar Temel’in ölümünden sonra açıklama yaparak "üzüntü duyduğunu" ifade etmişti. Hatta iddiaya göre Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede Çağlar Temel’in öldürülmesi de gündeme gelmişti. Çakıcı’nın bu görüşmesinden sonra Sinan Memi isimli şüpheli, Polonya’da yakalandı. Ancak iddiaya göre Memi, tetiği çeken kişi değil cinayetin emrini veren kişi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, cinayetin azmettiricisinin Osman adıyla tanınan Boran Deniz olduğu belirlenmişti.Bahçeli'nin arkasında bulunan kişi suikastla öldürülen Çağlar Temel.Temel’in öldürülmesinden sonra şüphelilerin verdiği ifadede “Dayı öyle istedi” dediği ortaya çıkmıştı. Bir dönem Paynır Sinan olarak bilinen Sinan Memi’ye çete üyelerinin ‘dayı’ olarak hitap ettiği biliniyor. Gazeteci Cengiz Erdinç’in bir yazısında bahsettiği Paynır Sinan, bir dönem oto hırsızlığı yapmış. Sinan Memi, bugüne kadar Paynır Sinan, Dalton Şebo, Serhat Azat gibi çeşitli mahlaslar kullandı.Sinan Memi, ismi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Barış Boyun çetesi iddianamesinde de geçiyor. İddianameye yansıyan detay şöyle:“Boyun suç örgütünün silahlı kanadı Daltonlar’ın gerçekleştirdiği 14 Ocak 2023 tarihli Cumali Aslan cinayeti ile direkt Barış Boyun'a bağlı olarak eylem gerçekleştiren Sinan Memi ve Şeyhmus Ergün'ün gerçekleştirdiği 1 Şubat 2023 tarihli Ferhat Yeşilkaya cinayeti örnek gösterilebileceği…”Yeşilkaya, Halil Ay’a yakınlığıyla bilinen isimlerden biriydi.Sinan Memi, kısa süre önce Daltonlar çetesinden ayrıldığını duyurarak, Bloods Kardeşler ismiyle hareket etmeye başlamıştı. Memi kontrolündeki Bloods Kardeşler ise Sarallar’a yakınlığıyla bilinen bir grup. Öyle ki 4 Ekim’de bir iş insanını tehdit ederek, “Sana 10 milyon TL ceza kestim. Ben Bloods Kardeşler çetesinin ele başıyım, cezayı ödemezsen seni ve aileni İstanbul’da barındırmam” şeklinde tehditte bulundu. Can güvenliği olmadığını söyleyen iş insanı emniyete suç duyurusunda bulunarak, şüphelilerin yakalanmasını istemişti.Kırmızı bülten ile aranan Memi’nin Türkiye’ye iadesiyle ilgili Polonya yerel mahkemesinin karar vermesi bekleniyor. Memi, İstanbul'da 2023 yılında işlediği iki cinayetten aranıyordu.