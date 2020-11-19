Çakıcıi Erdoğan ve Bahçeli'ye de sövmüştü: Omurgasız, yezit, Buda kılıklı herif

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın son günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehditleri AKP ve MHP'lileri sevindirmiş görünüyor.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Alaattin Çakıcı dava arkadaşımdır; mafya bozuntusu demek rezilliktir" derken, AKP'li vekiller de Çakıcı'yı sahiplenme yarışına girdiler.





Oysa aynı Çakıcı, bundan 5 yıl önce Bahçeli için "Sen keçi değil, sizin oralarda çok olur, teke yumurtası bile olamazsın" demiş, Erdoğan için ise "Rizeli, yezit kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş kişi" ifadesini kullanmıştı.





'Yezit kişilikli'

2014 yılında cezaevinden yazdığı bir mektupta Erdoğan'a seslenen Çakıcı, "Rizeli, yezit kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş kişi" demişti.





2016'da kaleme aldığı ve Erdoğan'a hakaretten ceza yediği "sorumsuz sultan" başlıklı mektubunda ise hastanede tedavi gören annesi Şakire Çakıcı’yı ziyaret etmek için izin istiyor, "Senin anan çok özel de benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı?" diyordu.





Aynı mektupta “Ortadoğu’daki hava sahası ve güney sınırlarımızda sıkıntı varken Şili’de, Peru’da ve başkanlık sistemi için Güney ABD’ye sefere çıkmışsın. Gezdiğin ülkeleri 20 yıl evvel ben de gezdim. Oradaki başkanlık sistemi Yunan site dönemindeki demokrasiye benziyor" diyor, Erdoğan'ın ulus devleti tasfiye peşinde olduğunu söylüyordu.





Bu mektup nedeniyle Erdoğan'a hakaretten yargılanan Çakıcı, Tekirdağ Adliyesi'nde verdiği ifadede sözlerinin arkasında olduğunu dile getirecekti.





'Potamya asıllı Erdoğan... Sokak çetesi olmadığımı beyninin derinliklerine sok'

2018 seçimleri sonrası AKP'nin MHP sayesinde kazandığını belirten Çakıcı, "Kasımpaşa’da doğan Rize Potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir... Cumhur İttifakı’na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir. Buradan kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Çevrendeki FETÖ'cüleri temizle. Devletin değişik kurumlarındaki AB ve ABD’ye hizmet eden hainleri temizlediğin sürece 'sözde değil pratikte' adalet kavramından elini çekmezsen, devlet aynı sıkıntıları gelecekte yaşayacaktır, lütfen unutma. Devletin sahibi sen değilsin! Devletin mihenk taşı ülkücüler ve devletine gönülden bağlı her etnik mozaikten olanlardır. Sokak çocuğu, sokak çetesi olmadığımı da o beyninin derinliklerine sok" ifadesini kullanacaktı.







