Samanyolu Haber /Gündem / Çakıcı'nın danışmanı Jandarma Genel Komutanını neden ziyaret etti? /13 Mart 2023 19:43

Çakıcı'nın danışmanı Jandarma Genel Komutanını neden ziyaret etti?

Alaattin Çakıcı'nın danışmanı Ferhat Aydoğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti. Olayın ortaya çıkmasından sonra ziyaretin sebebi merak edildi.

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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın 'danışmanı' Ferhat Aydoğan bugün Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i 'ziyaret' edip teşekkür ettiklerini duyurdu.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın 'basın danışmanı' olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, bugün depremin merkez üstü Maraş'a gitti.

Aydoğan burada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile görüştü. Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Komutanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından çekilen fotoğrafları Aydoğan sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Aydoğan paylaşımında şunları yazdı: "Vatanınızın yiğitlerinden jandarma teşkilatımızın Genel Komutanı Sn Arif Çetin Paşamı #Kahramanmaraş’ta ziyaret ederek 36 gündür Afet bölgelerindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ettik."
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