Samanyolu Haber /Medya / Çakmaktaş ailesi geri dönüyor /30 Nisan 2021 09:48

Çakmaktaş ailesi geri dönüyor

Animasyon dizisi 'Çakmaktaşlar', ekranlara geri dönecek. Yeni çekilecek dizi, orijinal 'Çakmaktaşlar'dan 20 yıl sonrasını konu alacak.

SHABER3.COM

1960-1966 yılları arasında 6 sezon boyunca ekranlara gelen ve prime time'da yayınlanan ilk animasyon dizisi "Çakmaktaşlar" (Taş Devri) ekrana geri dönmeye hazırlanıyor. 60'lı yıllardaki 166 bölümden oluşan Hanna-Barbera'nın orijinal "Çakmaktaşlar"ından 20 yıl sonrasını konu alacak olan animasyon dizisi "Bedrock" adıyla izleyicilerle buluşacak.

Play Tuşu'nun aktardığına göre, "Bedrock"ın hikâyesi, babası Fred Çakmaktaş'ın emeklilik vaktinin gelmesi üzerine kendini kariyerine adamak üzere yetişkin bir birey olma yoluna adım atan Çakıl Çakmaktaş'ın etrafında şekillenecek. Taş Devri'nden Tunç Devri'ne geçiş yapan Bedrock sakinleri, bu geçişle birlikte birtakım zorluklarla karşılaşacak.

Çakıl Çakmaktaş'ı Elizabeth Banks seslendirecek. Aynı zamanda Banks'ın baş yapımcılığını da üstlendiğini "Bedrock"ın senaryosu ise "Jurassic World: Camp Cretaceous", "DC Super Hero Girls"de deneyimleri bulunan Lindsay Kerns'in kaleminden çıkacak.
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